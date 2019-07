La Sampdoria lavora ad una triplice operazione con il Boca Juniors. Due i giocatori in entrata coinvolti, uno in uscita, all'interno di uno scambio così imbastito: Cristian Pavon e Augustin Almendra in blucerchiato, Gaston Ramirez in Argentina.



La trattativa principale sembra essere lo scambio tra Pavon e Ramirez: la società doriana avrebbe già incassato l'assenso dei due calciatori in questione, mentre le parti starebbero sciogliendo gli ultimi nodi prima di definire lo scambio di prestiti.



Più complicato invece l'interesse blucerchiato per il gioiellino Almendra, centrocampista classe 2000 corteggiato da mezza Europa. Il Boca secondo La Gazzetta dello Sport ha sparato alto, chiedendo una cifra molto importante per il ragazzo cresciuto nelle giovanili degli Xeneizes. Recentemente la società di Buenos Aires aveva rifiutato un'offerta da oltre 20 milioni proveniente dal Napoli per il gioiellino entrato nel giro dell'Under 20 albiceleste.