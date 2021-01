Dopo la partita persa contro la Roma, l'allenatore della Sampdoria Ranieri ha parlato così a DAZN: "Cercavamo di chiudere il più possibile i giocatori di qualità che ha la Roma, dovevamo ripartire con più velocità. La prestazione è stata buona. Ci è voluto soltanto un gran gol di Edin (Dzeko, ndr), che sappiamo il gran campione che è. Non gli avevamo lasciato quasi nessuna palla disponibile, però lui al momento giusto sa tirar fuori dal niente il gol. Complimenti alla Roma, però la prestazione della Sampdoria mi è piaciuta. Mi è piaciuta anche la reazione dopo il gol preso, abbiamo cercato fino all'ultimo il pareggio e questo mi è piaciuto".



EKDAL - "Dovevamo gestire meglio la palla. Dirlo è facile, però quando sei in campo è più complicato. Davanti avevamo una Roma concentrata, determinata. Ce l'avevo da ragazzino alla Juventus, lo conosco benissimo. Ha fatto una bella carriera, è molto elegante nel suo gioco, è sempre a disposizione del compagno ed è un punto fermo della Sampdoria".



MERCATO - "In questo inizio di campionato ho avuto a disposizione soltanto Quagliarella e La Gumina in attacco, non ho mai avuto a disposizione o quasi mai Gabbiadini e Keita Baldé. Io spero di averli il prima possibile, perché ci possono dare una grande mano. Dal mercato non mi aspetto niente. Se c'è qualcosa che fa al caso nostro ben venga, ma non dobbiamo fare nulla di importante".