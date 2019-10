Continua il rebus panchina per la Sampdoria, che dopo aver visto sfumare Pioli lavora per trovare il sostituto ad Eusebio Di Francesco. Attualmente la corsa si sarebbe ristretta soltanto a tre elementi: la pista più semplice e percorribile pare essere quella che conduce a Gianni De Biasi. Secondo Sky Sport si sarebbe appena concluso un faccia a faccia tra il tecnico e la dirigenza della Sampdoria. Le parti, dopo l'incontro giudicato positivo, si sarebbero date appuntamento per riaggiornarsi.



Il sogno della Sampdoria è anche Claudio Ranieri, ma pare difficile convincere l'ex tecnico di Roma e Leicester. Da Gattuso invece non sarebbero arrivati segnali di apertura per un trasferimento in blucerchiato.