Le dichiarazioni post partita di Claudiohanno sollevato un vero e proprio polverone a Genova, sponda. Le frasi pronunciate dal tecnico nel dopogara di Juventus-Doria hanno lasciato pensare ad un tentennamento da parte del mister, o comunque ad una richiesta nei confronti della dirigenza. In realtà, secondo Il Secolo XIX, Ranieri non avrebbe mai espresso perplessità o fatto richieste alla sua dirigenza, essendo conscio delle dinamiche societarie legate alla plusvalenze.Sir Claudio ha ovviamente molto mercato: in Italia lo vogliono ile la, con Pradè che lo aveva apprezzato già ai tempi della Roma, mentreregolarmente arriva qualche proposta. Per smuovere Ranieri da Genova, dove si trova splendidamente con la moglie Rosanna, servirà la classica offerta irrinunciabile.Diversa la questione legata al prolungamento del contratto, in scadenza nel 2021. Ranieri probabilmente si sarebbe aspettato unda Ferrero, dopo l'ottimo lavoro svolto, segnale che però non sarebbe arrivato e potrebbe anche non arrivare. Oltretutto, tutti i rinnovi della Samp verranno discussi arispetto a quelle attuali, e gli 1,8 milioni di Ranieri non sono sostenibili per la Sampdoria post Covid.