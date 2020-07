L'allenatore dellaClaudio, dopo la sconfitta rimediata dai blucerchiati contro la Juventus, è stato interpellato da Sky anche in merito al suo futuro. Le dichiarazioni del tecnico hanno subito fatto rizzare le antenne ai tifosi doriani: "​. La Samp è sempre abituata a vendere e poi a reinvestire il 50%.Ne parleremo e vedremo. Non sta a me, io ho il contratto"."Quando sono arrivato eravamo ultimi in classifica, e onestamente la mia positività mi portava a giocarmi la serie A" ha detto il tecnico in merito al cammino blucerchiato. "Invece ci siamo salvati con quattro partite di anticipo, e devo dire che questi ragazzi sono stati meravigliosi tra mille difficoltà. Sono contento e soddisfatto del lavoro che hanno fatto”.Quale è stata la parte più soddisfacente per Ranieri? "Quando alleni una squadra così le soddisfazioni te le devi andare a prendere proprio con questi ragazzi che sono. Sono ragazzi interessanti, hanno delle buone qualità. Augello per esempio è arrivato tardi in serie A, è un ragazzo molto valido, serio. Anche Bonazzoli, era partito bene, si era fatto male alla caviglia e ci ha messo tanto a recuperare. E’ un giocatore sul quale si può fare massimo affidamento".