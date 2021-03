In casa Sampdoria si continua a parlare da tempo del rinnovo di Claudio Ranieri, anche se per il momento non sembrano esserci in programma incontri tra il tecnico blucerchiato e il patron Ferrero. La prima decisione da prendere, comunque, coinvolge la volontà del mister. Se Ranieri decidesse di rimanere, andrebbero risolti anche tutti i vari nodi della questione, iniziando dall'aspetto economico e continuando con le altre richieste dell'allenatore.



La questione ingaggio, scrive La Repubblica, potrebbe giovare di una particolare fiscalità. Ranieri guadagna 2 milioni netti a stagione, ma il Doria potrebbe approfittare delle agevolazioni dovute a chi, in tempi recenti, ha lavorato all'estero e proviene da un'altra federazione. Il salario, quindi, potrebbe rivelarsi un problema secondario perché la differenza tra quello lordo e quello netto non è poi così corposa.