L'allenatore della Sampdoriaha presentato così la sfida di domani contro il Sassuolo: "Sarà una partita difficilissima, dopo due gare vinte che ci hanno dato quei punti che portano sempre serenità e danno convinzione ai ragazzi che stanno lavorando bene.affrontando due avversarie diverse, ora arriva una squadra che gioca a memoria e ha qualità Dobbiamo correre, soffrire e rimanere compatti. De Zerbi è un grande allenatore, sta facendo un gran lavoro a Sassuolo e mi piace come gioca".- "Abbiamo due filosofie diverse, perché lui ama tenere la palla e io amo dare molte emozioni ai nostri tifosi, che si danno creando occasioni da gol.. Il Sassuolo ha fatto più punti in trasferta che in casa, ha ottime individualità e sa giocare anche in collettivo. Ci saranno tante mini-partite all'interno della stessa, dovremo essere sempre concentrati".- "Sapevamo di poter ricorrere a delle situazioni particolari per il terzino destro, ma ho un difesa che sa venirne a capo. L'infortunio di Ferrari non ci voleva, peccato perché era rientrato da poco a giocare i 90' e forse dovevamo preservarlo. Ma stava così bene che non me la sono sentita.ma ancora non è pronto per fare il massimo".- ", con gli arbitri che fischiano di meno, lasciano correre il gioco e di conseguenza aumenta l'intensità. E' una Serie A diversa perché il calcio è diverso senza i tifosi, ma ne abbiamo parlato mille volte. Dobbiamo andare avanti e non ci possiamo fermare".