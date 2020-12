L'allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri ha dichiarato in vista del posticipo di domenica sera contro il Milan primo in classifica: "Spero in una partita bellissima. Dovremo dare prova di compattezza e spirito di sacrificio, giocando con la testa libera e senza paura. Ci vorrà la Sampdoria perfetta. Ho visto il Milan con il Celtic in Europa League: hanno fatto una gara meravigliosa, attaccando gli spazi in velocità, giocando a uno o due tocchi, ricercando sempre la profondità e proprio per questo dovremo lottare e correre per 90 minuti".



"Ibrahimovic dà più tranquillità essendo un punto di riferimento, ma quando non c'è tutti si mettono a disposizione. Keita? Spero di riaverlo a disposizione prima della fine della sosta natalizia".