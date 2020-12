Uno dei grandi temi in casa Sampdoria riguarda la ricerca di una punta in un reparto che attualmente può contare sul solo Quagliarella e La Gumina, che però ormai sembra uscito definitivamente dalle rotazioni blucerchiate. Il nome che a Genova circola maggiormente in queste ore è quello di Fernando Llorente, in uscita dal Napoli e alla ricerca di una sistemazione.



Già in estate era stato lo stesso Claudio Ranieri ad indicare Llorente come soluzione per il reparto, ma oggi il tecnico ha glissato sull'argomento: "​La società sa quello che ci serve, io una volta che si è fatto tutto il punto non ho più bisogno di aggiungere nulla. Fare nomi di obiettivi non è il caso, la società e io ne parleremo e vedremo cosa si possa fare" ha detto a Il Secolo XIX.



Nel frattempo, per il giocatore prendono sempre più quota le ipotesi di un ritorno in Liga. Llorente è nato a Pamplona, è cresciuto a Bilbao e non è escluso che possa decidere di avvicinarsi a casa. Prendono quota in questo senso le piste spagnole, in particolare proprio quelle dell'Athletic Bilbao, anche per motivi familiari legati alla volontà della compagna.