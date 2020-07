L'allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha commentato in conferenza stampa la ottenuta contro la Spal per 3-0 e che fa compiere un bel passo in avanti nella corsa salvezza ai blucerchiati.



BATTAGLIA - "Abbiamo vinto due battaglie importanti, cruciali, ma c'è da vincere la guerra. Bisogna essere umili e determinati, non mollare mai come successo sia a Lecce che oggi".



BRAVI TUTTI - "Dopo il primo gol abbiamo rallentato, dovevamo continuare a spingere come avevo chiesto. Per fortuna ne abbiamo fatti altri due e siamo riusciti poi a controllare la gara"



JOLLY - "Linetty? Un jolly. Sa giocare in più posizioni"



SALVEZZA - "Non è ancora fatta per la salvezza, dobbiamo rimanere così. Eravamo sott'acqua e piano piano siamo emersi, ma c'è sempre l'onda che può riportarci sotto. Non dobbiamo commettere l'errore di pensare che il grosso sia fatto, ora ci sono due partite fuori casa in cui c'è da dare tutto".



CARRIERA - "Ho chiesto alla squadra di partire subito forte, perché non avevamo mai vinto due partite di fila. Ci stiamo giocando la Serie A, e per un attimo ho detto loro di pensare di essere in B. Ci stiamo giocando la carriera".



QUAGLIARELLA - "L'importante è che stia bene e continui a prepararsi. Non lo tengo nell'armadio, appena posso lo metterò".