Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta in rimonta dai soriani 2-1 contro il Verona: "Stavamo giocando contro una squadra che ti pressa, non era facile venirne a capo".



SULLA VITTORIA - "Oggi non c'erano i tifosi, avete sentito tutto quello normalmente dico. È stata una partita surreale, questo è: siamo dei professionisti, andiamo avanti finché si può".



SU QUAGLIARELLA - "Cosa ci siamo detti? Cose nostre di calcio, niente di che".



SUL GOL NEL FINALE - "Il bello del gioco del calcio è il gol. C'è bisogno di chi li mette dentro. Fabio sta ritrovando la sua vena realizzativa, si allena bene ed è determinato. Doveva uscire fuori".



COME E' CAMBIATA LA SQUADRA? - "Quando ho cambiato sistema di gioco ed ho giocato con i cinque anche io. Avevamo un'altra immagine in campo".



SUI GIOCATORI - "È difficile, io per due partite sono andato a Milano e non ho giocato. Tenere i giocatori sotto intensità non è facile, ma il gol ci ha fatto entrare in partita. Io non sapevo cosa dovevo pensare, dovevo fare il meeting e ho preferito farlo allo stadio. Giocare ancora? Io la penso come Klopp, sono un allenatore. Chi deve decidere deve farlo nel bene della cittadinanza e con chiarezza".