Non c'è solo la questione del nuovo tecnico in sospeso in casa Sampdoria. Ancora da decifrare, infatti, è il futuro di Carlo Osti e Riccardo Pecini, entrambi in scadenza di contratto e ancora privi del rinnovo. Per il ds l'accordo sembra già stato trovato, mentre per Pecini la vicenda è ancora lontana dalla definizione.



Nel frattempo, spunta una pista suggestiva per i due dirigenti. A proporla, secondo La Repubblica, sarebbe stato l'ex allenatore blucerchiato Claudio Ranieri. Il tecnico infatti, vicinissimo al Lille, si è trovato molto bene a lavorare con Osti e Pecini, e vorrebbe ricreare in Francia il microcosmo trovato a Genova con i due uomini di Ferrero. Per questo motivo avrebbe suggerito alla dirigenza transalpina i nomi dei due blucerchiati.