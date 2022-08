Negli ultimi giorni, all'improvviso, sembra essersi acceso l'interesse del calciomercato su Mikkel Damsgaard, complice anche l'offerta del Brentford per il giocatore. A spingere per questa trattativa è l'allenatore degli inglesi, il connazionale di Damsgaard Thomas Frank. Ovviamente in casa Sampdoria di incedibili non ne esistono. Tutti possono essere venduti al giusto prezzo, e in tale novero rientra anche Damsgaard: le esigenze di bilancio e la necessità di navigare a vista sino ad un'eventuale cessione impongono sacrifici. L'idea blucerchiata non sarebbe quella di cedere Damsgaard a tutti i costi, tanto è vero che la proposta inglese è stata respinta al mittente, però con una postilla.



OFFERTA CONGRUA - La cifra considerata congrua dai blucerchiati per una cessione del calciatore è di circa 25 milioni di euro. Ovviamente, il punto di caduta potrebbe collocarsi più in basso, attorno ai 20-22. Ciò consentirebbe una discreta plusvalenza perché Damsgaard figura a bilancio ancora per quasi 8 milioni, e va ricordato che il Nordsjaelland (a cui la Samp deve versare ancora una tranche da 3,5 milioni per il danese) vanta un 12% sull'eventuale, futura plusvalenza. Però il Brentford, alzando la parte fissa della precedente offerta rifiutata (11 milioni più 7 di bonus), arrivando attorno ai 13-14 più 7 di parte variabile, potrebbe convincere Corte Lambruschini, e per Damsgaard si spalancherebbero le porte della Premier. Non va scordata, oltretutto, la necessità di testare la condizione del giocatore dopo l'infortunio durato quasi un anno.

E la posizione di Giampaolo?avendo avuto modo di apprezzare i mezzi tecnici di Damsgaard. Contro il Besiktas lo ha impiegato soltanto a gara in corso per una condizione fisica ancora da affinare, ma gradirebbesu di lui per sgrezzarlo e portarlo all'esplosione, come fatto in passato in parecchie situazioni simili.Ovviamente l'allenatore, sempre aziendalista, interpellato in merito ha fatto sapere di accettare una sua eventuale vendita, a patto che sia sostituito numericamente da un giocatore altrettanto titolare in tempi brevi. Questa è la condizione principale del mister di Bellinzona. In casa Samp, quindi, sono ore di attesa e di riflessione, in attesa di un riscontro da oltremanica. Con il futuro di Damsgaard ancora in bilico, e una permanenza tutt'altro che scritta.