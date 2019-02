Ecco il report dell'allenamento odierno della Sampdoria in vista della sfida che vedrà i blucerchiati affrontare il Cagliari.



Quinto allenamento settimanale per la Sampdoria che, dopo la riunione video, si è spostata sul campo 1 del “Mugnaini” per svolgere il programma di attivazione e le esercitazioni tecnico-tattiche finalizzate alla preparazione della gara di domenica con il Cagliari. Jakub Jankto e Nicola Murru hanno svolto la seduta con il resto del gruppo, al quale si sono uniti anche i Primavera Mohamed Bahlouli, Masimiliano Doda, Simone Giordano, Giuliano Maglie e Matteo Raspa.

Specifici. Specifico da programma per Lorenzo Tonelli. Individuale di recupero in piscina e sul campo per Gastón Ramírez. Terapie, fisioterapia, piscina e controlli programmati per Edgar Barreto e Gianluca Caprari. Domani, venerdì, è in programma una seduta mattutina.