Sampdoria-Reggiana: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Ladi, la penultima del campionato 2023/2024, offre untutto da vivere. I blucerchiati, grazie a una seconda metà di stagione caratterizzato da una netta risalita in classifica, si sono presi un piazzamento Playoff che ora va certificato in questi restanti 180 minuti. Gli emiliani, che si sono salvati grazie ai due successi contro Venezia e Modena, adesso si ritrovano anch'essi a ridosso della zona che varrebbe la disputa della poule promozione.Samp-Reggiana si gioca domenica 5 maggio 2024, allo stadio 'Ferraris' di Marassi, alle ore 15:00.

Segui Sampdoria-Reggiana in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Segui Sampdoria-Reggiana in diretta su SKY SPORT

GUARDA SU SKY SPORT

Segui Sampdoria-Reggiana in diretta su NOW TV

GUARDA SU NOW TV

Sampdoria-Reggiana sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale numero 252) nonchè scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, o utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox o il TIMVISION Box.

Samp-Reggiana, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su cellulari e tablet, su NOW e su Sky Go.Pirlo ritrova Borini, Depaoli ed Esposito dopo la squalifica, forfait invece per Murru. Ok Askildsen e Ferrari, al rientro ad 8 mesi dalla rottura del crociato. Si va verso il 3-4-2-1 con Piccini braccetto, Stojanovic e Giordano esterni e De Luca supportato appunto da Borini ed Esposito (l'escluso sarebbe Kasami). Nesta si affida agli ex Genoa Melegoni e Portanova alle spalle di Gondo e a Fiamozzi e a Pieragnolo a tutta fascia, con Bianco in mezzo al campo e il trio Libutti-Rozzio-Marcandalli a protezione di Bardi.