Dopo un inizio di stagione in sordina, il centrocampista Adrien Silva è entrato sempre più nelle rotazioni di Ranieri, fino a confermarsi come un titolare della Sampdoria 2020-2021. Ora, dopo una prima stagione di adattamento, il portoghese deve necessariamente diventare un riferimento per la formazione di D'Aversa. Lo stesso tecnico, in conferenza stampa, ha commentato così il possibile impiego dell'ex Monaco: "​Chi può fare di più è Adrien Silva, ma ci sta che necessiti di un periodo di adattamento" ha commentato il nuovo allenatore.



Recentemente il mercato aveva iniziato a muoversi attorno al regista classe 1989. Lo aveva sondato il Paok Salonicco, ma è probabile che la sua esperienza continui a Genova, sponda Sampdoria. La società blucerchiata pare aver già fatto muro per il calciatore, non essendo interessata a cedere una pedina importante in cambio di una cifra poi non elevata. Inoltre, lo stesso Silva non sembra convinto della Grecia: il campionato italiano offre una vetrina migliore, e a Genova il portoghese si è ambientato piuttosto bene.