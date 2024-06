Un anno fa iniziava con un bonifico la nuova vita della, salvata dal fallimento da Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani. Il club blucerchiato era stato ad un passo dal baratro, nei convulsi mesi che avevano preceduto la fumata bianca del 'project sun', come è stata denominata l'operazione che ha coinvolto l'attuale presidente, l'ex numero uno del Leeds e la storica società genovese. Quello che invece non era emerso sino ad oggi sono i tantie i movimenti che c'erano stati attorno al club precedentemente. Alcuni anche abbastanza clamorosi.

- Una delle trattative rimaste nascoste è quella conSi tratta di una società di investimento statunitense di Boston che si era mossa nella primavera del 2022. All'epoca aveva completato la due diligence, e il CdA composto da Lanna, Panconi, Romei e Bosco si aspettava una prima offerta, mai arrivata. Contestualmente infatti c'era stata l'accelerata del gruppo. Si pensava che Cerberus sarebbe arrivata alla fumata bianca e ciò aveva comportato l'allontanamento di Bain, che tra l'altro non poteva fare affidamento sulla composizione negoziata della crisi in merito ai debiti della società. Tra l'altro, lo studio legale che assisteva Bain era Dla Piper di Francesco De Gennaro, colui che ha affiancato Manfredi e Radrizzani un anno dopo.

- Un altro retroscena piuttosto significativo è datato febbraio 2023. Lì il protagonista era il finanziere Alessandro Barnaba, ma parallelamente, in modo sommerso, si era mosso l'economista Antoniocon un'iniziativa abbastanza particolare. Affiancato da uno staff che comprende anche alcuni volti noti del tifo blucerchiato come il docente di economia e consulente finanziario Roberto, Guizzetti aveva stilato un documento in cui si richiedeva un incontro al CdA per illustrare il "progetto club deal". In tale promemoria si riportava l' ". Il Secolo XIX fa i nomi dei componenti di questo gruppo, e si tratta di personaggi legati anche al mondo dell'imprenditoria genovese come Aldo, Ugo Salerno, Beniamino Gavio, Francesco Passadore, Alessandro Natali, Raffaella Orsero, Davide Malacalza, Mattia Noberasco. La vicenda però era rimasta embrionale.