L’ormai ex allenatore della Sampdoria Roberto D’Aversa sperava decisamente in un diverso epilogo della sua avventura in blucerchiato. La prova è la scelta, da parte del mister doriano, di portare con sé a Genova la moglie e i tre figli, che frequentano le scuole proprio nel capoluogo ligure.



Il Secolo XIX racconta un retroscena relativo al mister. D’Aversa, dopo l’esonero, non si è subito catapultato nella sua città d'origine, ma è rimasto dove si era trasferito insieme alla famiglia. La scelta di Roberto e di sua moglie Claudia riguarda proprio i figli. La coppia aveva scelto una casa sulle colline di Albaro particolarmente comoda per le scuole dei bambini, due maschi e una bimba. Un nuovo trasloco, probabilmente, li avrebbe messi in crisi. Così, per non costringere i piccoli ad interrompere la scuola a metà anno, D'Aversa ha scelto di rimanere a vivere a Genova, città a cui si stava affezionando.