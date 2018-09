Dopo una partenza anonima contro l'Udinese, Gregoire Defrel si è preso le luci della ribalta trascinando la Sampdoria al successo contro il Napoli. Due gol - il primo bellissimo - tante accelerazioni e ottimi scambi con Quagliarella: così l'attaccante francese arrivato dalla Roma si è presentato al Ferraris in campionato, un biglietto da visita niente male.



"Col Napoli non è stata solo una bella prova personale, ma dell’intero reparto offensivo e di tutta la squadra" ha spiegato il giocatore a Sky. E pazienza se la doppietta è stata messa in ombra dalla meraviglia di Quagliarella: "La bellezza del suo gol è straordinaria, poco importa che si parli meno delle mie due reti. Mi è sempre piaciuto giocare da seconda punta, lo facevo già a Cesena. L’ideale per me".



C'è anche un retroscena di mercato che coinvolge Defrel e la Sampdoria, e che dà l'idea di quanto Giampaolo punti sul calciatore: in estate, quando il Doria ha ricevuto l'offerta ufficiale dall'Atalanta per Zapata, l'allenatore blucerchiato ha subito fatto alla proprietà il suo nome. Il mister della Samp voleva un attaccante diverso, non solo fisico, in grado di duettare con Quagliarella, e ha individuato le caratteristiche giuste nel giocatore della Roma. Giampaolo ha trovato la sponda di Osti, che era già da tempo sulle tracce del giocatore e lo aveva pure trattato nel 2015, e di Sabatini, grande estimatore dell'ex Cesena.



Fondamentale è stata anche la volontà di Defrel, che ha spinto per Genova e per la Samp, una piazza che l'attaccante considerava utile per rilanciarsi. Nel week end, scrive La Gazzetta dello Sport, il numero 92 blucerchiato è stato raggiunto a Genova dai genitori, arrivati da Parigi per conoscere la nuova realtà del calciatore. Nel frattempo l'attaccante sta sostenendo ulteriore lavoro di potenziamento, per evitare problemi fisici. E contro il Frosinone toccherà di nuovo a lui, in coppia con Quagliarella.