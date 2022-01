La trattativa per portare Stefanoallaè lunga, complessa e parte da lontano. Ci sono alcuni retroscena, ad esempio, che rendono l’idea di quanto sia stato intenso il lavoro di convincimento blucerchiato. È già da un paio di settimane, infatti, che il Doria sta facendosul ragazzo di proprietà dell', per convincerlo ad accettare la proposta genovese. Inizialmente l’ex Sassuolo non troppo convinto, avendo anche alcune richieste da altre società, in particolare dal Torino.Per convincerlo, la Samp ha utilizzato ogni mezzo, ad esempio chiedendo e ottenendodi Antonio, leader dello spogliatoio e compagno di Sensi all’Inter. Il numero 87 secondo Il Secolo XIX avrebbe effettuato un paio di chiamate di ‘convincimento’. Nei giorni scorsi pare esserci stato pure un contatto tra il nuovo allenatore doriano Marco Giampaolo e il giocatore, con il tecnico di Bellinzona che avrebbe spiegato a Sensi l’importanza nel suo scacchiere.La Samp oggi aspettava a Genova il ragazzo per le visite mediche, le sue condizioni fisiche però sono buone e l’idea di Corte Lambruschini era quella dicon lo Spezia, magara da titolare. In realtà, l’infortunio di Correa pare aver complicato i piani della Samp, che ora attende una risposta dall’Inter.