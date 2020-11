In estate la Sampdoria ha consapevolmente scelto una strategia di comportamento ben precisa per quanto riguarda il ruolo dei terzini. “O si trova un giovane di prospettiva, o si rimane così” era la linea della dirigenza blucerchiata, che ha deciso di rischiare dopo aver visto sfumare le soluzioni seguite. Ovviamente i problemi non sono tardati ad arrivare, perché alla prima squalifica di un terzino il Doria è stato costretto ad abbozzare, come ad esempio domenica scorsa, con l’impiego di Regini nel ruolo di difensore sinistro.



Ora la Samp probabilmente cercherà di correre ai ripari, individuando alcuni profili per la prossima sessione di mercato. In estate invece i nomi trattati erano stati quelli di Salva Ferrer dello Spezia e di Kelvin Amian, terzino classe 1998 di proprietà del Tolosa che oggi sta giocando sì titolare in Francia, ma da centrale. Saltate le negoziazioni con Ferrer e Amian, scrive Il Secolo XIX, il Doria ha deciso di non intraprendere altre piste, rimanendo invariato sino a gennaio.