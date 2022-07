C'è un piccolo mistero di mercato dietro alla cessione di Morten Thorsby, centrocampista ormai virtualmente ex Sampdoria pronto a diventare un giocatore dell'Union Berlin. Ieri sera il mediano ha abbandonato il ritiro blucerchiato, diretto alle visite con il club tedesco. Fino all'altro ieri, Il Secolo XIX sottolineava le frizioni tra il padre-agente e la Sampdoria per il rinnovo, oggi lo scenario sarebbe cambiato.



Thorsby sarebbe stato triste per la partenza, tanto da versare qualche lacrima. Il giocatore, secondo la nuova versione riportata dal quotidiano, avrebbe preferito rinnovare con la Sampdoria ma avrebbe ricevuto pressioni dal club per partire, dal momento che la Samp aveva bisogno della sua cessione per sistemare il bilancio. Resta il mistero della versione totalmente discordante circolata soltanto poche ore fa.