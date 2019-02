C'è un curioso retroscena di mercato che sta circolando in queste ore tra Genova, sponda Sampdoria, e Napoli. La voce coinvolge il centrale blucerchiato Lorenzo Tonelli, arrivato in estate alla corte di Marco Giampaolo e da subito perno della squadra doriana. Recentemente però il difensore è stato spesso relegato in panchina, scavalcato nelle gerarchie dal pur ottimo Colley. L'esclusione di Tonelli da alcune gare è stata letta come 'strategica' da parte della Sampdoria: secondo alcuni media napoletani e nazionali, le ultime panchine sarebbero imputabili proprio al fatto di evitare il riscatto obbligatorio del calciatore.

Secondo Il Secolo XIX(il numero preciso non si sa ancora, al momento esistono due versioni). Al momento il difensore ha già ottenuto 13 gettoni con la maglia blucerchiata. Il Doria starebbe quindi. Nel frattempo, emerge come detto anche un retroscena di mercato: a gennaio. La Samp però ha fatto muro, decidendo di trattenere Tonelli a Genova ancora per sei mesi.