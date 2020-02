La trattativa tra la Sampdoria e il Southampton per il difensore Maya Yoshida è stata abbastanza sorprendente, per i tifosi blucerchiati ma pure per la dirigenza doriana. Il nome non era circolato a Genova perchè l'operazione è stata imbastita da Corte Lambruschini soltanto all'ultimo istante. L'agente di Yoshida, Frank Trimboli, è in ottimi rapporti con la dirigenza della Samp e ieri lo ha proposto.



La decisione della Sampdoria è stata immediata: secondo Sampnews24.com prima è arrivato il sì di Claudio Ranieri, solo a quel punto sono partiti i veri negoziati, approfittando anche della volontà di Yoshida, in scadenza di contratto e desideroso di tentare un'esperienza in Serie A.



C'è anche un altro retroscena in merito all'affare che ha portato il centrale giapponese alla Samp. Il giocatore era infatti pronto per partire in vista della trasferta di Premier League a Liverpool, contro i Reds. Il Doria ha organizzato in tutta fretta la trattativa, che sarebbe saltato se i blucerchiati non fossero stati particolarmente rapidi.