L'allarme era scattato ieri, in seguito alle dichiarazioni del C.T. della Svezia Andersson che aveva parlato di un problema di ipoglicemia per Albin. Subito si era diffusa un po' di apprensione in merito alle condizioni del centrocampista della, attualmente aggregato al ritiro della sua Nazionale.La paura in casa Samp però è stata spazzata via in serata, quando sono arrivate alcune precisazioni dal ritiro gialloblù. Per Ekdal infatti non ci sarebbe nessun problema particolare,​in seguito alla vittoria ottenuta venerdì con la Romania, che ha permesso alla Svezia di staccare il pass per Euro 2020. Come da accordi, il mediano verrànella sfida contro le Far Oer, e rientrerà fresco a disposizione di Ranieri per la ripresa degli allenamenti blucerchiati.