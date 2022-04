Prove tecniche in questi giorni al Mugnaini, con Giampaolo che riflette sull'assetto da dare alla Sampdoria. L'allenatore blucerchiato valuta il modulo e gli interpreti, in particolare a centrocampo dove il mister sembra avere le idee abbastanza chiare. Complice la squalifica di Rincon, infatti, partirà quasi certamente dall'inizio Albin Ekdal, ammesso che lo svedese abbia smaltito le noie muscolari.



La speranza di Giampaolo è quindi quella di avere l'ex Amburgo a disposizione. Se il modulo prescelto dovesse essere il 4-5-1, scrive Il Secolo XIX, come mezz'ala verrà impiegato anche Stefano Sensi, apparso in crescita in questi giorni.