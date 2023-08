È stato rigettato il ricorso, presentato da Sport Spettacolo Holding e riconducibile a Massimo Ferrero, Ex Art. 700 C.p, contro il passaggio di proprietà della Sampdoria dello scorso 30 maggio nelle mani di Radrizzani e Manfredi. Il Viperetta, tramite il suo legale Sammarco, aveva presentato un ricorso per presunte irregolarità, non riscontrate dal Tribunale di Genova e dal giudice Gibelli.



MOTIVAZIONI - “Il ricorso non risulta fondato per difetto di “fumus” e di “periculum” e ancora non accoglibile per l’effetto dannoso per la società dell’accoglimento in misura del tutto sproporzionata alla tutela del ricorrente” si legge nell'ordinanza firmata dal Tribunale. Possibile che i legali di Ferrero decidano adesso di fare ricorso. La mossa del Viperetta era volta a bloccare futuri aumenti di capitale, che avrebbero 'diluito' ulteriormente le quote in suo possesso. Via libera quindi adesso a Radrizzani e Manfredi, che dovranno presentare il piano di ristrutturazione al tribunale come da programmi.