Clima teso a Genova, sponda, dove la drammatica situazione societaria e la contestazione a Massimo Ferrero e all'ex presidente Edoardoha raggiunto livelli di guardia. La situazione, ulteriormente peggiorata dopo gli i fatti di lunedì e i relativi comunicati del numero uno di Erg , ha portato anei luoghi di residenza e di lavoro per l'ex presidente blucerchiato Garrone.Il dispositivo di sicurezza, coordinato dalla Prefettura e messo in pratica sia dalla polizia sia dai carabinieri, a breve potrebbe essere trattato anche dal prefetto Renatodirettamente con lo stesso Garrone, per fare il punto della situazione. All'orizzonte c'è anche la manifestazione che gli ultras blucerchiati hanno fissato per venerdì pomeriggio.Sulla vicenda si è espresso lo stesso prefetto Franceschelli a Il Secolo XIX:come altri. Io non ho ricevuto richieste formali d'incontro, ma sono disponibile a parlare con chiunque. Se sarà necessario affrontare il tema della sua, anche nel corso del Comitato per l'ordine pubblico, lo faremo". Parole che fanno eco a quelle del presidente della Figc Gabriele, ai margini del consiglio federale, intervenuto sulla vicenda Zaniolo e sulla situazione Samp: "La contestazione sotto casa di Zaniolo (Nicolò, il calciatore della Roma, ndr) e le minacce alla Sampdoria sono cose che danno fastidio, ma questo clima non mi intimorisce. Ho le idee chiare sul mondo del calcio, che deve cambiare".