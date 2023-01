Continua la tensione in casa, in particolare tra un pubblico esasperato, una proprietà (attuale) sull'orlo del fallimento e una (ex) proprietà ormai in piena rotta di collisione con i sostenitori blucerchiati. Dopo l'episodio di ieri, quando sono stati affissi alcuni cartellini in una delle sedi della Fondazione Garrone recanti il messaggio "Garrone Mondini vergogna", è arrivata una dura replica da parte di Edoardo Garrone che ha inasprito ancora di più i toni.Questo, ovviamente, non è piaciuto alla, che ha ribadito la sua posizione nei confronti di Ferrero e Garrone, promettendo una nuova contestazione ai proprietari della Erg: "A tutti i sampdoriani. Facciamo appello alla vostra fede e al vostro amore per la Sampdoria, invitandovi tutti, tifosi sampdoriani, a recarviin via de Marini 1 (dal WTC) venerdì 3 febbraio alle ore 17" si legge nella nota a firma La Sud, condivisa da tutti i principali gruppi. "Lì ricorderemo, tutti insieme, alla famiglia Garrone-Mondini che, lo stesso malavitoso che oggi la tiene in ostaggio. La stessa famiglia che oggi cerca di nascondersi dietro a patetici comunicati su Facebook. No Edoardo, non hai capito, non funziona così.".