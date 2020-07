L’uomo copertina oggi per la Sampdoria è senza ombra di dubbio Karol Linetty. I due gol del centrocampista polacco hanno schiantato la Spal, issandolo a quota 4 in classifica marcatori: non c’era mai riuscito, nella sua esperienza doriana. Inevitabilmente, i riflettori tornano ad accendersi anche su quella che è la sua situazione contrattuale in vista del futuro.



Linetty ha un contratto in scadenza nel 2021, e prima della questione Covid la trattativa sembrava decisamente ben avviata, anzi, ormai prossima alla chiusura per gennaio. Invece, secondo Il Secolo XIX i suoi agenti avrebbero presentato un esoso rilancio delle loro richieste, e ciò avrebbe di fatto stoppato ogni discorso relativo al prolungamento. Con questi presupposti stando al quotidiano non ci potrà essere trattativa.



Linetty ha parecchio mercato, specialmente in Bundesliga e in Premier. In Italia invece viene accostato spesso a due società, il Torino e la Fiorentina, che stimano parecchio l’ex Lech Poznan