C’è un’eventualità che la Sampdoria deve prendere in considerazione: è quella che Fabio Quagliarella, in futuro, possa dire ‘basta’. Il contratto in scadenza nel 2021 lascia presagire che la prossima stagione a portare la fascia da capitano sarà ancora il numero 27, ma alcune valutazioni sul futuro della carica andranno fatte. Alcuni tifosi ad esempio hanno promosso un sondaggio, che ha visto trionfare Karol Linetty, dopo un testa a testa con Ekdal.



In effetti il centrocampista polacco è particolarmente amato a Genova, sponda blucerchiata. Del calciatore piace molto l’incisività e la determinazione, e pure il fatto che in questa stagione sia stato uno dei giocatori più apprezzati anche da Ranieri. Linetty, quindi, potrebbe trasformarsi nel futuro capitano della Samp ma prima bisognerà sciogliere la questione contrattuale, anche per sedare le voci di mercato. Già a gennaio infatti Linetty era entrato nel mirino del Torino, e questa notizia aveva convinto il Doria ad intavolare la discussione per il prolungamento del suo accordo, in scadenza a giugno 2021. Secondo Il Secolo XIX, se non si fosse verificato il lungo stop causa Covid-19, la fumata bianca probabilmente sarebbe già arrivata.



Comunque, una volta trovata l’intesa, a Linetty potrebbero essere attribuiti i gradi da capitano. Altre alternative credibili sarebbero Ekdal e Tonelli, piccole chance anche per Audero (già rappresentante sindacale della squadra) e per Yoshida e Colley, seppur subordinate al loro futuro.