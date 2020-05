La stagione di Andreacon lanon è stata costellata da numerose partite. Anche perchè l'ex portiere del Chievo era ben conscio del suo ruolo da vice-Audero, al momento della decisione di unirsi ai colori blucerchiati. Nonostante ciò, Seculin non rimpiange niente. Anzi: "​. L’anno che ho giocato all’Avellino ero di proprietà del Chievo e a fine stagione sono tornato indietro. C’erano diverse squadre che mi volevano ma Corini mi disse che almeno fino a gennaio volevano tenermi" ha detto su Instagram a Il Bello del calcio. "Da lì non mi sono più mosso per i successivi cinque anni. Ho accettato il ruolo di secondo portiere perché comunque il Chievo era in Serie A e mi trovavo molto bene. Quest’anno sono tornati in B e hanno deciso di puntare su un giovane, per questo motivo ho deciso di cambiare.ad un’offerta che arriva da un club blasonato, dalla storia importante e sono felice della scelta che ho fatto. ora speriamo di portare a termine il campionato".Per quanto riguarda le difficoltà che possono incontrare i numeri uno, Seculin prende ad esempio una vecchia conoscenza del mondo Samp, ossia Vincenzo Fiorillo: "I portieri non subiscono più di tanto le pressioni esterne della curva, ma comunque molto fanno le aspettative che i club hanno quando vedono un giovane forte in Primavera" conferma. ". Era considerato il nuovo Buffon, si aspettavano molto da lui. Le cose possono andare bene o male, se il primo anno lo avesse fatto da Dio partiva con una carriera pazzesca. I portieri sono legati alle prestazioni".Seculin stila anche unaparticolare: "Nella mia top 11 di calciatori con cui ho avuto il piacere di giocare mi metto in porta. La difesa invece è composta da Biraghi, Dainelli, Izzo, Zappacosta. A centrocampo è molto più difficile scegliere, davanti alla difesa metto Liverani, poi Castro, e un giovane promettente dei tempi dell’Avellino, D’Angelo. Come trequartista metto Mutu ai tempi della Fiorentina. Non ho dubbi sulla coppia d’attacco:".