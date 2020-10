Nella giornata dedicata al compleanno di Claudio Ranieri, è legittimo chiedersi anche quale sarà il futuro del tecnico della Sampdoria. L'allenatore blucerchiato ha un contratto in scadenza a giugno 2'021, da Corte Lambruschini vorrebbero rinnovare l'intesa prolungando il rapporto, ma a cifre inferiori rispetto agli 1,8 milioni attualmente percepiti dal mister.



Il summit tra la dirigenza e l'entourage di Ranieri però sarebbe stato rimandato di qualche mese. Secondo Il Secolo XIX la Samp vorrebbe prima vedere come evolverà il campionato, con un occhio pure alla questione Covid. Soltanto a quel punto le parti potrebbero vedersi per analizzare il futuro.