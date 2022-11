Dopo la contestazione dei tifosi di alcuni giorni fa , che aveva chiamato in causa anche la dirigenza blucerchiata, laha divulgato un comunicato che, approfittando della riunione di ieri del CdA, risponde ai sostenitori doriani ribadendo coesione e unità di intenti all'interno del Consiglio."Il Consiglio di Amministrazione di U.C. Sampdoria S.p.a. si è riunito questa mattina, nella sua interezza e alla presenza del Collegio Sindacale, per deliberare l’approvazione della situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2022 ai sensi dell’art. 85 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF)" si legge nel comunicato. "e la massima fiducia nell’operato di tutti i dirigenti che hanno agito e agiscono. In questo momento storico il CdA ribadisce infine l’importanza di mantenere una imprescindibiletra tutte le componenti".