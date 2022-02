Marco Giampaolo ha un'idea ben precisa per la Sampdoria. Il recupero di Fabio Quagliarella, e la buona condizione fisica del capitano blucerchiato, spingono l'allenatore ad un 'ritorno al passato', e a quel modulo tanto caro all'allenatore e che tanto bene ha fatto con il Sassuolo. La Samp quindi affronterà l'Empoli con il 4-3-1-2, forte del recupero di Fabio Quagliarella.



Il centravanti stabiese sta bene, si allena da tempo con il gruppo e pare aver ormai definitivamente superato il problema al soleo. Il numero 27 blucerchiato giocherà quindi in attacco in tandem con Caputo, con Sensi alle loro spalle. Con il recupero di Ekdal in cabina di regia si apre un ballottaggio a centrocampo tra Thorsby e Rincon, mentre in difesa potrebbe rientrare Ferrari al posto di Magnani.