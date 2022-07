Torna d'attualità, in casa Sampdoria, il nome di un giocatore già accostato a lungo al club blucerchiato in passato. Si tratta del fantasista di proprietà della Juventus Marko Pjaca, alla ricerca da anni di continuità e reduce dall'esperienza in prestito al Torino, che non lo ha riscattato, lasciandolo così tornare in bianconero. La Vecchia Signora, però, non sembra volerlo trattenere alla Continassa e considerando il contratto in scadenza nel 2023 sembra intenzionata a cedere il calciatore in questa finestra di mercato.



Secondo Sky Sport la dirigenza doriana sarebbe pronta a proporre un nuovo prestito alla Juventus, chiedendo ai bianconeri anche un minimo contributo al pagamento dell'ingaggio del croato. La Juve non ha chiuso definitivamente all'operazione, però vorrebbe inserire nella trattativa di prestito anche l'obbligo di riscatto per la Samp.