Ilha scelto di non riscattareche oggi è tornato, così come Rolando Mandragora,che però non ha alcuna intenzione di tenerlo in rosa e dargli una nuova possibilitàPer il croato i problemi fisici hanno ancora una volta influito in una stagione tutto sommato positiva, ma ricca di passaggi a vuoto che ne hanno limitato l'utilizzo eSono troppe le chance sprecate (per sfortuna e infortuni più che per demerito) da parte di Pjaca che ora può e deve cercare di rilanciarsi in un club in cui possa giocare con continuità e da protagonista, che, invece, può spingersi anche all'acquisto a titolo definitivo.Lo scorsolaaveva prolungato il suo contratto fino al 2023 spalmando su più anni la quota ammortamento residua di un investimento da ben 29,4 milioni di euro. Al 30 giugno 2022 il suo valore residuo a bilancio è di circa 3,7 milioni cifra minima per non fare minusvalenza. Per questo la Juventus al Torino aveva accordato un prestito con diritto di riscatto aa chi vuole l'acquisto di Pjaca a titolo definitivo in questa estate. Cifre importanti per club che hanno come obiettivo la salvezza e a cui si aggiunge anche un doppio problema.col giocatore. Un giocatore che, inoltre, guadagna oltrecifra che per alcuni club rappresenterebbe una grossa fetta dell'attuale monte ingaggi. Due idee e due problemi. L'estate di Marko Pjaca si prospetta problematica con la Juve alla ricerca di una soluzione, l'ennesiama, per un colpo mai realmente esploso.