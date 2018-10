Ottobre è già mese di mercato per la Sampdoria. Anche se la sessione invernale è ancora lontana, i blucerchiati hanno già cominciato a fare il punto su quelle che sono le possibili correzioni da apportare alla formazione di Marco Giampaolo. In questo senso va letto l'incontro romano a casa di Walter Sabatini. E' stata la prima riunione da quando il responsabile dell'Area Tecnica è stato ricoverato in seguito ad una crisi respiratoria; nonostante i problemi di salute comunque Sabatini ha mantenuto per tutto il tempo i contatti con dirigenza, squadra e allenatore. Inoltre da qualche settimana il dirigente ha iniziato a seguire nuovamente le partite, senza perderne neppure una della Samp.



Presenti nel pomeriggio di ieri nella dimora di Sabatini c'erano il direttore sportivo Carlo Osti e l'avvocato Antonio Romei. Secondo Il Secolo XIX i tre avrebbero discusso di interventi correttivi, specialmente per quanto riguarda il discorso terzini, di grande attualità dopo la trasferta di Milano. Per quanto riguarda il mercato in uscita invece la Samp ha già fatto sapere di non voler toccare l'organico, specialmente nei giocatori importanti. Qualche piccolo movimento potrebbe esserci per quei calciatori meno impiegati sino a questo momento.