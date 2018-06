Come in ogni sessione di calciomercato, il nome della Sampdoria viene accostato con insistenza a quello dell'Inter, perchè sono tante le possibili trattative sull'asse Genova-Milano che potrebbero rivelarsi interessanti per il futuro. Uno dei nomi che fa discutere il pubblico blucerchiato ad esempio è quello di Martins Eder, attaccante nerazzurro esploso proprio alla Samp e desideroso di tornare in Liguria. L'attaccante è in uscita dall'Inter, ma l'avvocato Antonio Romei, braccio destro di Ferrero e plenipotenziario del club doriano, ha seccamente smentito le possibilità di un 'Eder bis': "Non ci sono possibilità che torni alla Sampdoria" è la netta presa di posizione del dirigente ai microfoni di fcinter1908.it.



Un altro nome caldo in un'eventuale trattativa tra la Samp e l'Inter è quello di Bartosz Bereszynski, terzino destro polacco che piace molto ad Ausilio e Spalletti e a cui Ferrero ha recentemente rinnovato il contratto. Anche in questo caso, Romei sembra deciso a tarpare le ali alla dirigenza meneghina: "Non credo che Bereszynski possa trasferirsi all’Inter in questa sessione di mercato" ha commentato il numero due doriano.