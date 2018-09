La Sampdoria vola e veleggia con un ritmo strepitoso in queste primissime giornate di Serie A. La partita con la Fiorentina di oggi, in questo senso, è fondamentale: chi vince va a 9 punti, raggiungendo Napoli e Spal al secondo posto in classifica. Lo sa bene anche l'avvocato Antonio Romei, plenipotenziario del club blucerchiato, che si espone anche in merito a quelli che potrebbero essere gli obiettivi doriani: "È un momento positivo per la Samp, però si deve andare avanti. Entrambe le squadre hanno politiche societarie molto simili ed entrambe potrebbero lottare per l’Europa League" ha detto a Radio Bruno Toscana. "Le polemiche sull’orario? Credo sia il momento dell’unità, non quello delle polemiche. Abbiamo organizzato un treno speciale, lasciamo le polemiche agli altri. Condivido il pensiero di Giampaolo: spero ci siano molti tifosi, anche se so che è difficile".



Di fronte la Sampdoria ritroverà Marko Pjaca, giocatore seguito a lungo dai blucerchiati: "Rivincite? No è sbagliato parlare di rivincite. Tutti gli addetti sanno che il mercato è difficile, poi la critica è libera di fare le sue valutazioni. Era stata una delle ipotesi offensive poi i nostri direttori hanno iniziato a seguire altre piste" ha rivelato l'avvocato Romei. In seguito, la Samp ha deciso di imbastire un'operazione proprio con la Fiorentina, andando a prelevare dai viola Riccardo Saponara: "Sta andando benissimo, dal punto di vista dell’approccio e della volontà" conclude il braccio destro di Ferrero. "Speriamo che possa tornare presto a disposizione".