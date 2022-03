Prima della partenza per Venezia, la Sampdoria è stata tenuta a rapporto dall'avvocato Antonio Romei, ex braccio destro di Ferrero e oggi membro del CdA blucerchiato. Il dirigente, davanti a Lanna , al direttore sportivo Osti e all'allenatore Giampaolo, ha parlato ai giocatori per tranquillizzarli nonostante l'importanza dell'impegno in trasferta.



In seguito Romei è salito sul treno charter che ha portato la Sampdoria a Venezia, per testimoniare la vicinanza del Consiglio di Amministrazione alla squadra in questo momento delicato.