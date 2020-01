Tra i tanti nomi che circolano per la difesa della Sampdoria, uno dei più suggestivi era sicuramente quello di Daniele Rugani. Il centrale in uscita dalla Juventus, già seguito in passato dai blucerchiati, era stato accostato alla società di Massimo Ferrero negli ultimi giorni. Le disponibilità economiche della Samp però sembrano complicare le possibili piste, in particolare quella per il centrale ex Empoli.



Secondo Sampnews24.com i bianconeri avrebbero proposto recentemente il calciatore al Doria, ma senza risultato. A rendere proibitiva la trattativa sono i costi del calciatore: la Juventus vuole 20 milioni per il cartellino del difensore, che ha uno stipendio da 3 milioni di euro, nettamente oltre a quelle che sono le disponbilità blucerchiate.