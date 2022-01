Ogni anno, ciclicamente, in casa Sampdoria si ripropone ad inizio della finestra di mercato il dubbio sul futuro di Fabio Quagliarella. A Genova infatti iniziano a circolare le voci più disparate in merito al numero 27 blucerchiato. Si è parlato, ad esempio, del consueto interesse del Napoli, con la squadra di Spalletti che avrebbe pensato all'attaccante campano per rimpolpare un reparto piuttosto corto in questo momento. Le possibilità di un ritorno del genere, però, in questo momento sono piuttosto basse. Anzi, Quagliarella pare focalizzato solo sulla prossima partita della Samp, quella con il Cagliari.



Il vero tema, secondo Il Secolo XIX, sarà capire cosa deciderà di fare Quagliarella a fine stagione. Il giocatore sta bene, è in forma e si diverte, ma la possibilità di un ritiro a 39 anni (li compirà a fine mese) va sempre presa in considerazione. Non andrebbe escluso un possibile inserimento nei ranghi dirigenziali della Samp per l'ex centravanti di Juventus e Napoli. Quagliarella ha sempre ribadito di stare bene a Genova, e un futuro nell'organigramma della Samp sarebbe plausibile.