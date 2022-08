Ecco il commento di Abdelhamid Sabiri, centrocampista della Sampdoria autore del gol vittoria nella sfida di Coppa Italia contro la Reggina:



"In Coppa Italia è sempre una partita difficile, la Reggina ha giocato un bel calcio oggi, ma noi abbiamo fatto un bel lavoro ed ora guardiamo all'Atalanta. Sono contento per il gol, ma anche Audero ha fatto un bel lavoro, come sempre. Il mio obiettivo è diventare un giocatore che aiuta la squadra, con i gol, con gli assists e con il lavoro in campo. Ora abbiamo una settimana di lavoro prima dell'Atalanta. Noi siamo concentrati, facciamo il nostro lavoro in questi sei giorni e poi speriamo di fare una bella partita".