In campo, Abdelhamid Sabiri ha avuto un impatto ottimo sulla Sampdoria lo scorso anno, meno in questo avvio di stagione. Eppure il marocchino ex Ascoli già dall'estate è un uomo mercato per il club blucerchiato, e le voci non accennano a placarsi neppure in quest'autunno. A scatenarle, in tempo di social, è bastato anche un semplice 'like' alla Fiorentina. Il trequartista, infatti, ha messo 'mi piace' ad un commento social, un eloquente 'Sabiri come to Florence', 'vieni a Firenze'. Un gesto che ha fatto il paio con la presenza, sabato sera al Dall'Ara, del duo di dirigenti viola Barone-Paratici.



Non solo Fiorentina per Sabiri, però. Il Secolo XIX ricorda anche un interessamento di lunga data per il fantasista, quello della Roma prossima avversaria dei blucerchiati. I giallorossi già in estate erano stati accostati al calciatore classe 1996, autore del gol vittoria nell'ultimo Derby della Lanterna. Il club capitolino potrebbe tornare alla carica in futuro.