Altre manovre in casa Sampdoria in queste poche ore rimanenti di calciomercato. Si sarebbe sbloccata infatti la trattativa che potrebbe portare Jacopo Sala da Genova al Parma. Il laterale italiano da tempo era finito sul taccuino della dirigenza gialloblù, ma negli ultimi minuti la trattativa sarebbe decollata e secondo Sky Sport le due società sarebbero vicinissime a trovare un accordo.



L'accelerata del Parma per Sala avrebbe prodotto un effetto domino in casa doriana. La dirigenza di Corte Lambruschini infatti sarebbe tornata prepotentemente sul laterale del Chievo Fabio Depaoli, terzino classe 1997 da tempo nel mirino di Osti e Sabatini. La Samp dovrà però sfidare altre due società, l'Atalanta e il Genoa.