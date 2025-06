Getty Images

: uscita coraggiosissima nel secondo tempo sui piedi di Simy, rimedia anche un calcio in pieno volto. Poco dopo è costretto ad alzare bandiera bianca, l’infortunio sembra muscolare, esce addirittura in barella.(dal 26’ s.t.nel convulso finale mette una pezza su colpo di testa ravvicinato): attento e preciso, nel secondo tempo fa una chiusura che vale come un gol.: guida la difesa, ma la cosa migliore la fa in attacco, quando mette al volo un assist splendido che Meulensteen non spreca.(dal 30’ s.t.entra con il compito di non far rimpiangere Ferrari, riesce addirittura a fare di meglio. Piazza la zampata in area che vale il 2-0)

concentrato, lucido, spende anche un giallo intelligente.: lavora un gran pallone per Sibilli che si ritrova tutto solo nel cuore dell’area di rigore. Spinge tanto, mette qualche bel cross e si propone spesso a supporto dell’attacco. Nella ripresa chiama alla parata il portiere ospite con un destro dal limite.posizione ibrida, perché in teoria è centrocampista ma in pratica si alza molto spesso, quasi al livello di Sibilli. La sua capocciata nel cuore dell’area di rigore vale l’1-0, è nel posto giusto al momento giusto. Amministra con lucidità in mezzo al campo

(dal 38’ s.t.: pressa alto e recupera una marea di palloni, ma oggi gioca anche più in verticale del solito. Prezioso.: mette polmoni e muscoli, è quello che deve fare.: anche lui attacca spesso, anche se non sempre riesce a saltare l’uomo. Attento quando si tratta di contenere. Esce quando è sulle gambe.(dal 38’ s.t.dal suo mancino arriva l’assist per Curto, recuperarlo pienamente sarà importante per il ritorno).: il primo squillo della Samp capita sul suo destro, palla larga di poco. Al decimo minuto ha un’occasione clamorosa sul mancino, ma angola troppo e non centra la porta. La sua diventa una questione personale: qualche giro d’orologio più tardi si libera ancora da ottima posizione, ma Christensen fa un paratone. E' vivace e salta gli avversari.

: spende tanto, parte reattivo pressando la Salernitana in uscita, poi cala fisiologicamente ma è molto generoso.(dal 30’ s.t.pronti via, gli arriva un passaggio rasoterra da Sibilli che per poco non riesce a spingere in porta. Dura solo un quarto d’ora, perché fa un’entrataccia e si prende il rosso. Ingenuità troppo grave per uno con la sua esperienza).All.: la Sampdoria è calata nella partita. Il suo compito, in questo folle mese trascorso dopo il disastro di Castellammare, era difficilissimo. Lui e Lombardo sono riusciti a preparare la sfida lavorando sull'aspetto mentale, era l'unica cosa che potevano fare. Ora c'è un ritorno da non sbagliare assolutamente, ma la sampdorianità del tandem in panchina è stata fondamentale oggi.