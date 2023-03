Sampdoria-Salernitana è il secondo match di questa domenica di Serie A, di scena con la 25ª giornata. Gli uomini di Dejan Stankovic hanno a disposizione sempre meno partite per tentare l’assalto alla salvezza, un obiettivo che, con lo scorrere dei match, sembra allontanarsi sempre di più. I liguri occupano l’ultima posizione in classifica – dopo la prima vittoria stagionale trovata dalla Cremonese contro la Roma – e negli ultimi 9 incontri, tra tutte le competizioni, non hanno ai trovato un’affermazione – 2 pareggi e 7 sconfitte -. La spinta del Ferraris sarà decisiva, anche se, tra le mura amiche, la Sampdoria non ha ancora trovato la via del successo in questo campionato – 3 pareggi e ben 9 sconfitte – diventando così l’unica squadra a non aver ancora vinto in casa tra i 5 massimi campionati nazionali. I blucerchiati sono quindi chiamati ad invertire la rotta ma la Salernitana di Sousa non sarà un cliente semplice. I campani sono reduci da una grande vittoria contro il Monza per 3-0 che li ha portati ad avere 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.



I PRECEDENTI – A destare scalpore, nei confronti tra le due squadre, è il numero Zero. Perché zero, infatti, sono i pareggi che si sono verificati a Genova nei precedenti tra blucerchiati e granata. Nello scorso campionato è arrivata la seconda vittoria dei campani in Liguria. Un 2-1 che è servito per far proseguire la clamorosa rimonta dell'allora squadra allenata da Nicola verso la salvezza. Per il resto, 6 vittorie per la Samp e 2 successi per la Salernitana.