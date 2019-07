La Sampdoria e la Fiorentina in questi giorni stavano lavorando sottotraccia ad uno scambio che si sarebbe rivelato abbastanza clamoroso: l'idea era quella di portare in viola Dennis Praet, mentre a Genova sarebbe finito Marco Benassi, centrocampista classe 1994 di proprietà della società toscana.



Le parti avevano imbastito la trattativa, che però non sarebbe decollata. Il Doria chiedeva un conguaglio economico, ma non sarebbe stato questo il motivo della fumata nera, perchè le due squadre sembravano abbastanza vicine ad un accordo.



A frenare l'operazione sarebbe stata la volontà dello stesso giocatore. Praet infatti secondo Sky Sport avrebbe fatto sapere di essere pronto a lasciare Genova soltanto per la chiamata di una 'big', altrimenti preferirebbe continuare la sua esperienza alla Samp. A riprendere i contatti nelle ultime ore ci avrebbe pensato il Milan, con Giampaolo che da tempo apprezza molto l'ex Anderlecht.