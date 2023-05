La Sampdoria è già retrocessa e ha l'ombra del fallimento che incombe, il Sassuolo arriva da tre sconfitte nelle ultime quattro partite e non ha più nulla da chiedere al campionato. La prima partita della penultima giornata di Serie A è una gara tra due squadre senza più obiettivi da raggiungere. Dionisi è senza Frattesi e Laurienté oltre ad Alvarez, davanti insieme a Berardi e Pinamonti ci sarà l'ex Empoli Bajrami. Tanti infortunati per Stankovic, che deve fare a meno anche dello squalificato Gunter; difesa a quattro con la coppia Nuytinck-Amione al centro, Zanoli e Augello sulle fasce.







Le formazioni ufficiali



Sampdoria (3-4-1-2): Turk; Oikonomou, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Leris; Quagliarella, Gabbiadini. All.: Stankovic.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ferrari, Rogerio; Thorsvedt, Obiang, Henrique; Berardi, Pinamonti, Ceide. All.: Dionisi.